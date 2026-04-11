بنك الخرطوم يطلق ميزة جديدة لاسترجاع الأموال المحوّلة بالخطأ عبر تطبيق بنكك

أطلق بنك الخرطوم خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق “بنكك” تتيح للعملاء الإبلاغ عن التحويلات التي تتم عن طريق الخطأ خلال فترة مراجعة تمتد لـ 24 ساعة.

وقال البنك إن الخدمة تُمكّن المستخدم من اختيار العملية الخاطئة من سجل المعاملات داخل التطبيق وتقديم طلب تصحيح، ليصل إشعار فوري إلى المستلم يتضمن تفاصيل التحويل وخيار قبول إعادة المبلغ أو رفض الطلب.

وأوضح البنك أن عدم استجابة المستلم خلال المهلة المحددة يستوجب متابعة الإجراء عبر القنوات الرسمية والجهات القانونية المختصة.

وأضاف أن المستلم يتلقى تنبيهاً داخل التطبيق عند تسجيل تحويل خاطئ، ويمكنه الاطلاع على بيانات العملية واختيار إعادة المبلغ أو رفض الطلب أو إلغاء الإجراء.

وأشار البنك إلى أن الخدمة تأتي ضمن تحديثات تقنية تهدف إلى الحد من الأخطاء في التحويلات الإلكترونية وتعزيز مستويات الحماية داخل التطبيق.

طريقة استرجاع الأموال عند التحويل بالخطأ عبر تطبيق بنكك

أولاً: إذا كنت أنت من قام بالتحويل بالخطأ

افتح تطبيق بنكك وسجّل الدخول.

انتقل إلى قائمة المعاملات السابقة.

اختر العملية التي تم تحويلها بالخطأ.

اضغط على خيار “تحويل خاطئ”.

وافق على الشروط والأحكام.

سيقوم التطبيق بإرسال إشعار للمستلم يتضمن تفاصيل العملية.

يمتلك المستلم 24 ساعة للموافقة على إعادة المبلغ أو رفض الطلب.

إذا لم يستجب المستلم خلال المهلة، يجب التوجه إلى القنوات الرسمية والقانونية لمتابعة الإجراء.

ثانيًا: إذا وصلك تحويل بالخطأ

عند تسجيل الدخول سيظهر تنبيه بوجود تحويل خاطئ.

افتح التنبيهات ووافق على الشروط.

راجع تفاصيل العملية واسم المرسل.

اختر أحد الخيارات:

إرجاع المبلغ

رفض الطلب

إلغاء الإجراء

عند اختيار الإرجاع، يتم تحويل المبلغ مباشرة لصاحبه ويصلك إشعار بذلك.

