توزيع حقائب الكرامة بمعسكر ابو النجا بالقضارف

ثمن الامين العام للمجلس الاعلي للشباب و الرياضة بولاية القضارف الاستاذ المعز يوسف سعيد الجهود الكبيرة للمنظمات والمبادرات الشبابية في دعم النازحين بالولاية وتخفيف المعاناة عن كاهلهم عبر مشروع الاستجابة الطارئة للاوضاع الانسانية.

جاء ذلك لدي تشريفه اليوم برنامج توزيع 157 حقيبة من حقائب الكرامة للنازحين بمعسكر ابوالنجا B والذي تنفذه منظمة بناة السلام الشبابية بدعم من منظمة NRC وبالتعاون مع المجلس الاعلي للشباب و الرياضة بالولاية بحضور الاستاذة احسان محمد حسين مديرة الادارة العامة للشباب.

واعرب الامين العام للمجلس عن رضاه لاداء المبادرات الشبابية في استقبال وايواء النازحين في المعسكرات المختلفة.

سونا