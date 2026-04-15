السديس: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية

أكد معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية الالتزام بالحصول على تصريح الحج والتقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء الشعيرة، مشددًا على أن مبدأ “لا حج إلا بتصريح” ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح العباد في حفظ النفس ومنع الضرر والفوضى.

وأوضح معاليه أن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وأن تنظيم أداء الشعائر، ومن ذلك اشتراط الحصول على تصريح الحج، يأتي تحقيقًا لهذه المقاصد، وحفظًا لسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينًا لهم من أداء مناسكهم في أجواء إيمانية يسودها الأمن والطمأنينة.

وأشار إلى أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات يعكس وعي الحاج وتعظيمه لشعائر الله، ويجسد روح الانضباط الشرعي، مؤكدًا أن مخالفة هذه الأنظمة قد تُفضي إلى الإضرار بالنفس والغير، وهو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية.

ودعا معالي رئيس الشؤون الدينية عموم الراغبين في أداء فريضة الحج إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتعاون مع الجهود المباركة التي تبذلها القيادة الرشيدة –أيدها الله– في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم للنسك وفق أعلى معايير التنظيم والرعاية.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن الالتزام بتصريح الحج ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو التزام شرعي ومسؤولية دينية تعكس فقه المقاصد، وتعزز قيم الطاعة والانضباط، بما يحقق مقاصد الحج السامية ويسهم في إنجاح الموسم.

