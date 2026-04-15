“بلومبرغ”: أثرياء العرب يغزون سوق العقارات الفاخرة في أوروبا هربا من صراعات المنطقة

أفادت وكالة “بلومبرغ” أن الطلب على العقارات الفاخرة في أوروبا ارتفع من أثرياء الشرق الأوسط مع تصاعد المخاوف من تبعات الحرب، ما دفعهم للبحث عن إيجارات أو سكن طويل الأمد في الخارج.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن وسطاء عقاريين في لندن وموناكو وسويسرا وماربيا الإسبانية أنهم رصدوا زيادة واضحة في الطلب، شملت مستثمرين أثرياء ومؤثرين وعائلات تبحث عن انتقال مؤقت حتى استقرار الأوضاع، فيما يدرس آخرون الإقامة الدائمة خارج المنطقة. كما بدأ بعض المستثمرين الذين كانوا يركزون سابقًا على أسواق الخليج بإعادة تقييم استثماراتهم العقارية مع استمرار الصراع.

وكانت مدن مثل دبي وأبوظبي قد جذبت في السنوات الأخيرة أعدادا متزايدة من الأثرياء بفضل المزايا الضريبية ونمط الحياة الفاخر، إلا أن استمرار الحرب ساهم في تقويض صورتها كبيئات مستقرة داخل منطقة مضطربة، رغم محاولات هذه المدن تعزيز جاذبيتها عبر إصلاحات جديدة.

وفي جنيف، أفاد أحد الوسطاء العقاريين بأنه يبحث عن عقار فاخر بقيمة عشرات الملايين لمستثمر يرغب في الانتقال من الشرق الأوسط إلى سويسرا، مشيرا إلى تزايد اهتمام العملاء في المنطقة بالعقارات السويسرية الراقية.

وفي إسبانيا، خصوصا على ساحل كوستا ديل سول، تشهد شركات العقارات الفاخرة ارتفاعا في الاستفسارات اليومية حول الشراء والإيجار، مع تسجيل عدة صفقات في ماربيا منذ بدء الحرب، في ظل ارتباط تاريخي طويل بين المنطقة والمستثمرين من الشرق الأوسط.

وتتجه تفضيلات المشترين الجدد نحو العقارات المصممة بأسلوب المنتجعات الفاخرة، والتي توفر خدمات متكاملة مثل الاستقبال، وصالات الرياضة، والمطاعم، بما يعكس نمط الحياة المألوف في بعض العواصم الخليجية.

المصدر: بلومبرغ