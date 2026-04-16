“النامس هلكنا”.. شكاوى متزايدة من انتشار البعوض ومطالبات بتكثيف المكافحة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين والمقيمين من انتشار البعوض بشكل كبير، خاصة في المناطق السكنية والحدائق العامة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

موقع الشرق رصد عدد من الشكاوى عبر منصة اكس، حيث أكد مستخدمون أن البعوض أو “النامس” كما يسميه البعض، بات يشكّل مصدر إزعاج يومي، لا سيما خلال فترات المساء، مشيرين إلى تزايد اللدغات وصعوبة الجلوس في الأماكن المفتوحة. وطالب عدد من المشتكين الجهات المعنية بتكثيف حملات الرش والمكافحة، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فاعلية للحد من تكاثر الحشرات.وأشار آخرون إلى ضرورة معالجة أسباب انتشار البعوض، مثل تجمعات المياه الراكدة في بعض المناطق، كما عزا البعض سبب انتشار البعوض إلى مياه ري النباتات المستخدمة من الصرف الصحي المعالج.

من جهتها أعلنت وزارة البلدية عن استمرار تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الحشرات في مختلف البلديات، وذلك ضمن جهودها في توفير بيئة آمنة ونظيفة تسهم في تحسين جودة الحياة، وحرصها على تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات.

كما نوهت الوزارة عن عدة طرق للمساعدة في منع تكاثر البعوض، حيث أتاحت رقم موحد للاتصال لطلب خدمة مكافحة الحشرات والقوارض عبر 184 او عبر تطبيق عون وموقع الوزارة.

الشرق القطرية