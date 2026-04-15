التهاب الشعب الهوائية.. كيف يبدأ ومتى يتحول لمشكلة مزمنة؟

التهاب الشعب الهوائية يحدث عندما تتعرض الممرات المسئولة عن نقل الهواء داخل الرئتين لتهيج أو عدوى، ما يؤدي إلى تورمها وامتلائها بالمخاط، وهو ما يعيق حركة الهواء بشكل طبيعي، هذا التغير لا يمر دون أعراض، إذ يظهر غالبًا في صورة سعال مستمر يبدأ جافًا ثم يتحول تدريجيًا إلى سعال مصحوب بإفرازات، مع شعور بعدم الراحة في التنفس قد يزداد مع المجهود

ووفقًا لتقرير نشره موقع Health.com فإن هذا الالتهاب ينقسم إلى نوعين رئيسيين يختلفان في المدة والتأثير، حيث يوجد شكل قصير الأمد يرتبط غالبًا بعدوى فيروسية، وآخر طويل الأمد يتطور نتيجة التعرض المستمر لعوامل مهيجة تؤثر على الرئتين.

الأعراض والأسباب وعوامل الخطر

الأعراض لا تتوقف عند السعال فقط، بل تمتد لتشمل إحساسًا بالإرهاق، وارتفاعًا طفيفًا في درجة الحرارة، مع ضيق في التنفس قد يصاحبه صوت صفير أثناء الشهيق والزفير. في بعض الحالات، يشعر المريض بثقل أو ألم خفيف في منطقة الصدر نتيجة الجهد المستمر للسعال.

في الحالات المؤقتة، غالبًا ما تأتي الإصابة بعد نزلات البرد أو الإنفلونزا، حيث تنتقل العدوى إلى الشعب الهوائية وتؤدي إلى تهيجها، وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى مثل احتقان الأنف، والتهاب الحلق، وآلام الجسم، ما يجعل الصورة العامة شبيهة بعدوى تنفسية متكاملة.

أما الشكل المزمن، فيرتبط بعوامل مختلفة، أبرزها التعرض الطويل للملوثات مثل الدخان، والأتربة، والمواد الكيميائية المتطايرة، مع الوقت، يؤدي هذا التعرض إلى تلف تدريجي في بطانة الشعب الهوائية، ما يجعل السعال مستمرًا لفترات طويلة قد تمتد لأشهر كل عام.

هناك فئات أكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن والأطفال، إضافة إلى من يعيشون في بيئات مزدحمة أو ملوثة، كما أن وجود أمراض تنفسية مسبقة أو تاريخ عائلي لمشكلات الرئة يزيد من احتمالية تطور الحالة، خاصة في النوع المزمن.

التشخيص والعلاج وطرق التعامل

تشخيص الحالة يعتمد في البداية على وصف الأعراض والفحص السريري، حيث يستمع الطبيب إلى أصوات التنفس لاكتشاف أي صفير أو تغير غير طبيعي، في بعض الحالات، يتم اللجوء إلى فحوصات إضافية لقياس كفاءة الرئة أو نسبة الأكسجين في الدم، أو استخدام الأشعة لاستبعاد أمراض أخرى قد تتشابه في الأعراض.

العلاج يختلف حسب طبيعة الحالة، في النوع الحاد، قد لا يحتاج المريض إلى تدخل معقد، حيث يختفي الالتهاب تدريجيًا مع الراحة والعناية بالجسم، رغم أن السعال قد يستمر لعدة أسابيع، أما في الحالات المرتبطة بعدوى بكتيرية، فقد تُستخدم مضادات مناسبة للقضاء على السبب.

توجد أيضًا أدوية تعمل على تهدئة السعال أو المساعدة في إخراج المخاط، إلى جانب موسعات الشعب الهوائية التي تُستخدم لتسهيل التنفس وتقليل الإحساس بالضيق، في الحالات المزمنة، قد يتم الاعتماد على أدوية تقلل الالتهاب داخل الرئتين وتحد من تكرار الأعراض.

بعض المرضى قد يحتاجون إلى دعم إضافي مثل العلاج بالأكسجين في حال انخفاض مستواه في الدم، أو برامج تأهيل رئوي تساعد على تحسين القدرة التنفسية من خلال تمارين مخصصة وتقنيات تنفس فعالة.

العناية المنزلية تلعب دورًا مهمًا في تخفيف الأعراض، مثل الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل لتقليل لزوجة المخاط، والحصول على قسط كافٍ من الراحة لدعم جهاز المناعة، كما أن استخدام بخار الماء أو أجهزة ترطيب الهواء يساعد في تهدئة الممرات التنفسية وتقليل الاحتقان.

الوقاية تعتمد بشكل أساسي على تقليل التعرض للمهيجات، والالتزام بالنظافة الشخصية لتقليل فرص العدوى، إلى جانب الحصول على اللقاحات التي تحمي من بعض الفيروسات والبكتيريا المرتبطة بالجهاز التنفسي.

التهاب الشعب الهوائية قد يبدو بسيطًا في بدايته، لكنه يحتاج إلى متابعة، خاصة إذا استمر السعال لفترة طويلة أو ترافق مع صعوبة في التنفس، لأن ذلك قد يشير إلى تطور الحالة أو وجود مشكلة أعمق تتطلب تدخلًا طبيًا دقيقًا.

