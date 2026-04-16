بينها الجبن.. 4 أطعمة يمكنها تبييض أسنانك بشكل طبيعى

أكد خبراء صحة الأسنان أن هناك أربعة أطعمة تساعد على تبييض الأسنان بشكل طبيعي، مع تحسين الصحة العامة في الوقت نفسه، وذلك بالتزامن مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، وفقا لصحيفة “The Mirror”.

أطعمة تساعد على تبييض الأسنان

الجبن

الجبن يساعد على تقوية الأسنان والعظام بفضل محتواه العالي من الكالسيوم، وليس هذا فحسب، فقد يساعد أيضًا في تقليل تسوس الأسنان وتصبغها عن طريق زيادة مستوى الرقم الهيدروجيني داخل الفم.

كما يمكن أن يساعد في موازنة البكتيريا الضارة، مع البكتيريا البروبيوتيكية المفيدة الموجودة في الأطعمة مثل الزبادي، بل ويساعد أيضاً في إزالة الطعام والبقع، خاصة مع الأجبان الصلبة مثل البارميزان والرومانو والجودا.

التفاح والكرفس

بجانب قوامهما المقرمش يمكن أن يحفز الجزر والكرفس إنتاج اللعاب، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في حماية أسنانك من التسوس.

الجزر والمكسرات

تساعد تلك الأطعمة في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج اللعاب، وهذه المواد المقرمشة تُعد خشنة إلى حد ما على الأسنان، مما يساعد في إزالة البقع السطحية. من عليها.

الأناناس

وفقًا لدراسة سابقة نشرت في مجلة Clinical Oral Investigations، فإن البروميلين، وهو إنزيم وفير موجود في الأناناس، يساعد في إزالة البقع السطحية والجير، كما أنه معروف بقدرته على تقليل التهاب اللثة.

وبجانب تلك الأطعمة، يمكن استخدام مُبيّض أسنان متوفر بدون وصفة طبية، مع الحرص على العناية الجيدة بنظافة الفم، إلى جانب التعديلات البسيطة في النظام الغذائي وقائمة الطعام.

