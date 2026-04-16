نتائج مبشرة لدواء روسى جديد لعلاج سرطان الدم.. اعرف التفاصيل

أعلنت روسيا انتهاء التجارب السريرية لدواء جديد ضد سرطان الدم يحمل اسم “أوتجيفرا” (Utzhefra)، ويتوقع أن يتم تسجيله رسميا عام 2026، تم الإعلان عن المواعيد النهائية لإكمال التجارب السريرية لأول دواء روسي لعلاج الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (CAR-T)، وفقاً لموقعى وكالة تاس الروسية و gxpnews.

وستُستكمل التجارب السريرية لأول دواء روسي من نوع CAR-T، وهو دواء أوتجيفرا (هيماجينليوسيل)، الذي طوره المعهد الوطني لأبحاث أمراض الدم التابع لوزارة الصحة، وبعد ذلك، سيقدم المركز وثائق التسجيل إلى وزارة الصحة.

وقالت إيلينا باروفيتشنيكوفا، كبيرة استشاريي أمراض الدم في وزارة الصحة الروسية والمديرة العامة للمركز الوطني للأبحاث الطبية لأمراض الدم، من المقرر إتمام التجربة بنهاية هذا العام، سيتم إشراك 60 مريضًا في الدراسة، وبعد التحليل، سيتم تقديم الوثائق إلى وزارة الصحة الروسية للتسجيل بعد استخدام دواء CAR-T-cell المُنتج في بلدنا، يحقق المرضى شفاءً تامًا.

يستهدف دواء أوتجيفرا الحالات الشديدة من أمراض الدم والأورام، وخاصةً الأشكال المقاومة لأورام الدم الخبيثة من نوع الخلايا البائية.

ووفقًا للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم، فقد أظهر الدواء فعالية عالية في علاج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد من نوع الخلايا البائية وسرطان الغدد الليمفاوية من نوع الخلايا البائية.

وأضافت باروفيتشنيكوفا أن دواعي استخدام تقنية الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (CAR-T) تتوسع، فعلى الصعيد العالمي، تتزايد دواعي استخدام علاج الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (CAR-T) التي تستهدف مستقبل CD19، حيث تُستخدم الآن لعلاج أمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت كبيرة أخصائيي أمراض الدم المستقلين في وزارة الصحة: “لا تحمل خلايا CAR-T مستقبل CD19 المعدل وراثيًا فحسب، بل تحمل أيضًا عددًا كبيرًا من المستقبلات المعدلة وراثيًا لمختلف المستضدات، وتُستخدم لعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك الورم النخاعي المتعدد وسرطان الدم النخاعي الحاد”.

بدأت التجارب السريرية لعلاج “أوتجيفرا”، أول علاج روسي بتقنية الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (CAR-T)، في روسيا عام 2024.

وكما أشارت أولجا أليوشينا، رئيسة قسم العلاج الخلوي والمناعي في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم، فإن هذه الدراسة ذات أهمية استراتيجية لآلاف المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مبتكر وفي يناير، تلقى أول مريض علاجًا ناجحًا بهذا الدواء الروسي.

بعد إتمام جميع مراحل التجارب السريرية وإجراءات التسجيل بنجاح، يخطط لتوسيع إنتاج الدواء لتوفيره ليس فقط لمرضى المعهد الوطني لأبحاث أمراض الدم، بل أيضاً لمؤسسات طبية روسية أخرى، ويجري حالياً إنشاء موقع متخصص مرخص في المركز، ومن المقرر افتتاحه عام 2026.

يوجد في روسيا دواء واحد مسجل فقط لعلاج الخلايا التائية المعدلة وراثيًا (CAR-T)، وهو كيمريا (تيساجينليكلوسيل) من إنتاج شركة نوفارتس.

يُستخدم هذا الدواء لعلاج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد وسرطان الغدد الليمفاوية المنتشر ذي الخلايا البائية الكبيرة المقاوم للعلاج.

تبلغ تكلفة العلاج حوالي 39 مليون روبل وقد حصل المركز الوطني للأبحاث الطبية لأمراض الدم على أول ترخيص في روسيا من وزارة الصناعة والتجارة لتصنيع علاجات الخلايا التائية المعدلة وراثيًا المبتكرة.

