الحزن يخيم على مواقع التواصل السودانية بعد وفاة الكوميديان “المحبوب” مختار بخيت “الدعيتر” بالمملكة العربية السعودية

خيم الحزن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اليوم الأحد بعد وفاة الفنان الكوميدي, المعروف مختار بخيت, الشهير بالدعيتر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الكوميديان المحبوب, بالسودان, انتقل إلى جوار ربه, بمدينة خميس مشيط, بالمملكة العربية السعودية, إثر تعرضه لوعكة صحية.

ويُعد الراحل من أبرز الوجوه الكوميدية والدرامية في السودان، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور من خلال تقديمه لشخصية “الدعيتر”، وهي شخصية حكواتية ساخرة تعكس تفاصيل الحياة اليومية السودانية في قالب كوميدي اجتماعي قريب من الناس.

وعُرف الفنان بمسيرته الفنية التي ارتبطت بسلسلة “حكايات الدعيتر”، التي عُرضت في مواسم رمضانية مختلفة، وكان آخرها في رمضان 2025، إلى جانب برنامجه “الدعيتر لمة حبان”، الذي جمع بين الدراما والكوميديا بمشاركة عدد من الفنانين السودانيين، ما عزز من حضوره الفني داخل وخارج السودان.

محمد عثمان _ النيلين