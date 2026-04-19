بالفيديو.. شاهد لحظة وصول القائد الميداني السابق بالدعم السريع النور قبة لمواقع سيطرة الجيش يرافقه كبار قاداته (أبو لهب وكفوة وأبو كنيش)

نشر الصحفي, السوداني, البارز د. مزمل أبو القاسم, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من متابعيه على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قام بنشره الصحفي, المعروف وثق للحظة وصول القائد النور قبة, لمواقع سيطرة الجيش, بعدما انشق مؤخراً من مليشيا الدعم السريع.

ووفقاً لما كتب مزمل أبو القاسم, فإن أبرز القيادات التي رافقت النور أحمد آدم “القبة” ووصلت معه إلى مواقع سيطرة الجيش: هم (محمود حامد الوالي.. محمد كفوة.. إبراهيم البدر “أبوكنيش”.. ضحية الأمين “أبو لهب”).

محمد عثمان _ النيلين