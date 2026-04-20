ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في محافظة جدة، اليوم، فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان السيد عبدالفتاح البرهان، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها، والتأكيد على ضمان أمن واستقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد بن فرحان مستشار سمو وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي حسن جعفر.

فيما حضر من الجانب السوداني، وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين إبراهيم، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والسفير لدى المملكة دفع الله الحاج علي، وعدد من المسؤولين.

