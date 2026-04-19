تحالف تأسيس يعلن دعمه لمخرجات مؤتمر برلين حول السودان

أعلن تحالف السودان التأسيسي دعمه للمسارين الإنساني والدبلوماسي ضمن مخرجات مؤتمر السودان في برلين، مع إبداء ملاحظات على الجزء المتعلق برؤية القوى المدنية المشاركة في الاجتماع الرئيسي الذي استضافته وزارة الخارجية الألمانية.

وانعقد في برلين مؤتمر ثانٍ بالتزامن مع المؤتمر الرسمي، وجمع ممثلين عن تحالف السودان التأسيسي في فندق قريب من مقر الخارجية الألمانية، تحت رعاية مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالسودان. وحمل الاجتماع عنوان “رؤية جديدة لحل سلمي ومستقبل ديمقراطي”، وفق البيان الختامي الصادر مساء الجمعة.

وقال أحمد نقد لسان، القيادي في التحالف، في مقابلة مع راديو دبنقا من مقر الاجتماع، إن مشاركتهم جاءت بدعوة من مجموعة الاتصال الدولية، موضحاً أن الورشة ناقشت قضايا الحرب والسلام بمشاركة باحثين وممثلين لدول أفريقية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأضاف أن النقاشات تناولت الوضعين السياسي والإنساني في السودان، بما في ذلك حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات، وآليات إنهاء النزاع، إلى جانب مراجعة المبادرات الدولية مثل مبادرة الرباعية والخماسية، ومخرجات مؤتمر السودان في برلين.

وأشار إلى أن الورشة بحثت كذلك تصوراً لمسارات العملية السلمية، بما يشمل إدارة المفاوضات، وتحديد الأطراف المشاركة، ومواقع انعقاد الحوار، ودور المجتمع الدولي في دعم أي اتفاق مستقبلي.

دعم للمسارين الإنساني والدبلوماسي

وقال نقد لسان إن التحالف يدعم بشكل كامل المخرجات المتعلقة بالقضية الإنسانية، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأطراف الدولية بهدف إيجاد مسار سياسي لإنهاء الحرب. وأوضح أن التحالف لديه ملاحظات على رؤية القوى المدنية التي شاركت في المؤتمر الرسمي، دون الخوض في تفاصيلها.

