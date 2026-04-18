القائم بالأعمال بسفارة السودان بايرلندا يلتقي رئيسة البرلمان الايرلندي

إلتقى السيد عمر أحمد محمد، القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى جمهورية آيرلندا، بالإنابة، بالسيدة ڤيرونا ميرفي، رئيسة البرلمان الأيرلندي اليوم، حيث قدّم تنويراً شاملاً حول تطورات الأوضاع في السودان، وما يتعرض له الشعب السوداني من عدوان وانتهاكات بدعم من بعض الدول والقوى الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتم الاتفاق على العمل من أجل إنشاء مجموعة أصدقاء السودان البرلمانية، بما يشكّل نواة مهمة لبناء علاقات أوثق بين الشعبين الصديقين، ودعماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومن جانبها، أكدت السيدة رئيسة البرلمان الأيرلندي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيرةً إلى أن البرلمان الأيرلندي يولي اهتماماً كبيراً لتطورات الأوضاع في السودان

الانتباهة