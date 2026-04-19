معاشيو الجزيرة يطالبون بصرف مستحقاتهم بعد عامين من الانتظار

قال متقاعدون من ولاية الجزيرة إنهم لم يتمكنوا من الحصول على حقوق ما بعد الخدمة منذ إحالتهم للمعاش قبل عامين، بسبب عدم رفع ملفاتهم إلى الصندوق القومي للمعاشات وعدم صدور الضمان المالي من وزارة المالية بالولاية.

وأوضح بشير المصطفى، وكيل أحد المتقاعدين، لراديو دبنقا أن الصندوق لم يبدأ الإجراءات الأولية الخاصة بملفات المعاشيين، مشيراً إلى أن المستندات المودعة في مكتب الصندوق بود مدني ما تزال دون معالجة لغياب الخطاب المالي المطلوب من حكومة الولاية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من المتقاعدين فوجئوا بتوقف الإجراءات رغم قضائهم عشرات السنوات في الخدمة العامة، داعياً والي الجزيرة إلى التدخل لمعالجة ملفات العاملين المحالين للمعاش في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء ومؤسسات خدمية أخرى.

وتدهورت أوضاع المعاشيين في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تعرّضت المؤسسات الحكومية والبنوك لتعطّل واسع، ما أدى إلى تأخير صرف المستحقات في عدة مناطق. كما فقدت المعاشات جزءاً كبيراً من قيمتها نتيجة التضخم وانخفاض سعر العملة، بينما يعتمد كثير من المتقاعدين على دعم الأسر أو المساعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية.

ورغم تعهدات حكومية سابقة بزيادة المعاشات وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلا أن تأثير هذه الوعود ظل محدوداً في ظل استمرار الحرب وتراجع الموارد المالية.

