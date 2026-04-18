من قلب الخرطوم… دينيز براون تكشف ما يجري بعيدًا عن الأنظار

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع، مؤكدة أن البلاد تواجه واحدة من أخطر حالات الطوارئ الصحية والغذائية عالميًا.

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيز براون، إن البلاد تواجه وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، مشيرة إلى أن توصيف الأزمة بأنها “منسية” لم يعد يعكس الواقع، لأن ما يحدث — بحسب قولها — يشير إلى تراجع واضح في الاهتمام الدولي رغم حجم الكارثة.

وأوضحت براون وفق فرانس برس أن الأمم المتحدة وثّقت انتهاكات واسعة خلال الحرب، تشمل عنفًا جنسيًا ممنهجًا، وعمليات قتل جماعي، وهجمات على المدنيين، مؤكدة أن هذه الوقائع تتطلب تحركًا دوليًا أكثر جدية.

