«لعنة ونزلت عليك».. هل شمتت أسرة عبد الحليم حافظ من وفاة ضياء العوضى؟

جدل كبير أثير بعد وفاة الدكتور ضياء العوضى، استشارى التغذية العلاجية، وذلك بعد انتشار أنباء عن شماتة أسرة العندليب عبد الحيلم حافظ فى وفاته، وذلك على خلفية تصريحات قديمة للراحل ضياء العوضى، اعتبرتها الأسرة إساءة واضحة للعندليب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدأت القصة عندما كتبت الصفحة الرسمية، لمنزل الراحل عبد الحليم حافظ على «فيس بوك»: «اللهم لا شماتة، الخبر منتشر على كل منصات التواصل الإجتماعى وصفحات كتير بتأكد الخبر وصفحات كتير تنفى الخبر، وعند الله تجتمع الخصوم سواء كان لا يزال حياً أو ميتاً».وأضافت: «لو الخبر حقيقى هتبقى لعنة ونزلت عليك بسبب الدعاوى اللى من القلب من الناس الطيبة عليك علشان الراجل اللى أنت شتمتوا وتعديت عليه بدون وجهة حق وهو بين يد الله واتكلمت عنه بالباطل واتريقت عليه.. حسبنا الله ونعم الوكيل».وتابعت: «الحمد لله حقك رجع يا حليم ولسة حساب ربنا فى الآخرة، أفعل يا ابن آدم ما شئت، فكما تدين، تدان».وبعد انتشار الأنباء وإثارة الجدل عن شماتة الأسرة فى رحيل ضياء العوضى، تم حذف المنشور، وكتب المسؤول عن الصفحة موضحا: «فقط للتوضيح: الناس اللى عملت شير وقالت إن أسرة حليم بتشمت فى موت الدكتور ضياء العوضى دى جرايد صفراء عايزة تعمل تريند وريتش.. دة البوست القديم بدأ باللهم لا شماتة وإن هما بين يد الله وإن حق حليم رجع لما الناس دافعت عنة لما الدكتور غلط فيه مش علشان توفاة الله كما يدعى البعض وكنت حاطط صورة من المذكرة للنائب العام واللى أتفقنا بعد إعلان الوفاة أننا هنسحبها تكريماً للأموات وأنتهاء الخصومة».وأشار: «أنا مسحت البوست فقط علشان الناس الرخيصة اللى عايزة تعمل تريند على حساب الأسرة وأكتفيت إنى أعمل شير للنعى بتاع الأستاذ محمد شبانة.. اه كان فى خلاف لأننا أسرة بتدافع عن حق واحد منها رحل من 49 سنة وأتشتم بدون أى ذنب على الهوا قدام الملايين بغض النظر كونة شخص مشهور أو حتى شخص عادى وحليم بالنسبة لنا مكنش فنان فقط لكن كان أب وأخ وسند لأسرتة ولكل الناس اللى شافتة وعرفتوا واتعاملت معاه وحتى اللى مشافهوش زيى بس عاشوا فى خيرة وسيرتة الطيبة وحب الناس ليه فأكيد هندافع عنة وهنخرس الألسنة اللى تغلط فيه وإلا نبقى ناس ناقصة ومنافقة لو سمحنا إن حد يشتموا وهو بين يد الله وخصوصاً لو مكانش فى بينهم أى سابق معرفة أو خلاف».

وأكد: «ورغم ذلك الخلاف انتهى بوفاة الدكتور ضياء لأن لا شماتة فى الموت ودة كان الغرض من البوست وكان واضح بس فى ناس رخيصة بتحب تعمل تريند ومش فارق معاها على حساب مين.. حق حليم رجع فى حياة الدكتور ضياء لما الناس دافعت عن حليم ودعت له بالرحمة والمغفرة ومقبلوش أى تطاول صدر منه وقتها».

اختتم: «وعند الله تلتقى الخصوم عمرها ما كانت رمز للشماتة لأن حتى الأخوات أو الأزواج أو الأباء والأبناء فى الدنيا لو اختلفوا هيجتمعوا عند الله وهو اللى هيحاسبهم برحمته وعدله.. ربنا يرحم حليم والدكتور ضياء وكل أموات المسلمين.. كفاية تريندات هابطة وتحوير، أتقوا الله».

أزمة أسرة عبد الحليم حافظ وضياء العوضي

وكانت أسرة عبد الحليم حافظ، قد قالت قبل وفاة ضياء العوضى إنها كانت قد كلفت، خلال الأسابيع الماضية، محامى العائلة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب ضياء العوضى، على خلفية مقطع فيديو منسوب إليه تضمن إساءة مباشرة للفنان الراحل دون مبرر.

وشددت الأسرة على أن التعامل مع الواقعة سيتم عبر القنوات القانونية، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء يأتى بهدف ردع أى محاولات لاستغلال اسم العندليب الأسمر، الذى يحظى بمكانة كبيرة فى وجدان الجمهور العربى.

