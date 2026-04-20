البرهان يؤكد استعداد السودان لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السعودية

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بالقصر الملكي بجدة.

​حيث عُقدت جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضت مسار العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها ودفع مجالات التعاون المشترك بين البلدين .

وقدم رئيس مجلس السيادة شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية مثمناً دورها في دعم السودان في كافة المجالات.

وجدد سيادته تضامن السودان حكومة وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ضد الاعتداءات الغاشمة التي استهدفت أمنها واستقرارها مؤكداً رفض السودان وإدانته للاعتداءات الإيرانية على المملكة.

كما تطرق اللقاء إلى أمن واستقرار المنطقة وخاصة البحر الأحمر.

وأكد الفريق أول الركن البرهان استعداد السودان لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السعودية.

مبيناً أن أمن المملكة هو جزء لا يتجزأ من أمن السودان. مشيدًا بحكمة القيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان .

من جانبه، رحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بزيارة السيد رئيس مجلس السيادة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تقديره لمواقف السودان الداعمة للمملكة وتضامنه معها .

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين تجاه قضايا الإقليم والمنطقة.