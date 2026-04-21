محمد إمام يعود لتصوير فيلمه شمس الزناتى مطلع مايو المقبل وطرح البرومو قريبا

يستعد النجم محمد إمام لاستئناف تصوير فيلمه الجديد «شمس الزناتي» بداية من يوم الأول من مايو المقبل، وذلك بعد فترة توقف مؤقتة، حيث يواصل فريق العمل حاليًا التحضيرات المكثفة للعودة إلى مواقع التصوير واستكمال المشاهد المتبقية.

وكشفت مصادر من داخل العمل أن صُنّاع الفيلم انتهوا بالفعل من تصوير ما يقرب من 40% من أحداثه، وسط إشادة كبيرة بجودة المشاهد التي تم تنفيذها حتى الآن، سواء من حيث الصورة أو الأداء، إلى جانب الاهتمام الواضح بتفاصيل الملابس التي تعكس أجواء العمل بشكل مميز ولافت.

تفاصيل العمل

وفي سياق متصل، يجري حاليًا تجهيز البرومو الرسمي للفيلم تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف لرفع حماس الجمهور وتشويقهم قبل استكمال التصوير والانتهاء من العمل بشكل كامل.

«شمس الزناتي» يُعد من الأعمال المنتظرة، خاصة مع الرهان على تقديم تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين الأكشن والتشويق، في ظل التحضيرات الكبيرة التي يشهدها الفيلم على كافة المستويات.

