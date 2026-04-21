ما لا تعرفه عن سيدة الشاشة الخليجية الراحلة حياة الفهد

حياة الفهد، التي لُقبت بـ«سيدة الشاشة الخليجية»، كانت لها مسيرة فنية امتدت لعقود، حيث نجحت خلالها أن تدخل قلوب محبيها من الشرق للغرب.

وُلدت حياة الفهد في منطقة شرق الكويت، وفي الخامسة من عمرها انتقلت مع أسرتها إلى المرقاب، وسكنت بالقرب من مسجد عبد الله المبارك، تربت يتيمة بعد فقدانها والدها، وعانت من قسوة والدتها عليها.

لم تكمل دراستها الابتدائية، لكنها تعلمت القراءة والكتابة لاحقًا بعد شعورها بحاجتهما، وأتقنت القراءة والكتابة بالعربية الفصحى والإنجليزية.

اكتشفت حبها للفن في بداية خمسينيات القرن العشرين، بعد أن شاهدت فيلمًا سينمائيًا من بطولة فريد الأطرش، وأصبحت تتردد بعد ذلك على السينما مع أهلها.

لديها ثلاث أشقاء: شقيقتها الكبرى “شريفة” والصغرى “غنيمة”، ولديها أخ واحد.

المسيرة الفنية

أثناء عملها في مستشفى الصباح، زارت “فرقة أبو جسوم” المستشفى، وكانت زميلتها في العمل الإعلامية أمينة الشراح. هناك سألهما “أبو جسوم” من منهما تريد العمل بالتمثيل، فأجابت أمينة الشراح بأنها تريد أن تكون مذيعة، وأن حياة تريد أن تكون ممثلة.

بعد مواجهات صعبة مع والدتها استمرت شهرين، قررت حياة الفهد الإضراب عن الطعام، وتوسط شقيقها لإقناع والدتها، فوافقت على أن يصطحبها إلى التلفزيون لتسجيل حلقات.

بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل “عايلة بو جسوم” عام 1962، بينما بدايتها في المسرح كانت في مسرحية “الضحية” عام 1963 مع الفنان منصور المنصور.

عملت مذيعة في إذاعة الكويت بين عامي 1965 و1968، وقدمت خلالها برامج إذاعية مع أمل عبد الله وجاسم كمال.

في عام 2024، غابت للمرة الأولى بعد 27 عامًا عن السباق الرمضاني، حيث اعتذرت عن المشاركة بسبب ظروفها الصحية.

الثنائيات

قدّمت ثنائيًا ناجحًا مع الفنانة سعاد عبد الله، من أبرز أعمالهما: “رقية وسبيكة”، “على الدنيا السلام”، “خالتي قماشة”، “سليمان الطيب”، وآخر عمل جمعهما بعد توقف كان مسلسل “البيت بيت أبونا” عام 2013.

كما شكلت ثنائيات مميزة مع الفنان غانم الصالح، منها “خالتي قماشة”، “الدردور”، “الغرباء”، “خرج ولم يعد”، “الخراز”، “زوجة بالكمبيوتر”.

حياتها الأسرية

تزوجت للمرة الأولى عام 1965 من طبيب جراح عراقي يدعى قصي الجلبي، ورافقت زوجها إلى القاهرة، وتركت التمثيل لمدة ثلاث سنوات بناءً على طلبه، ورُزقت منه بابنتها الوحيدة “سوزان” عام 1967.

تزوجت للمرة الثانية من مغني لبناني اسمه محمود حمدي، وتولت تربية ابنتيه التوأم “مي ومها” حتى بعد الانفصال عنه، كما قامت بحضانة فتاة يتيمة اسمها “روزان” وتربيتها كابنتها.

