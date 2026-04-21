تشارليز ثيرون تهاجم تيموثى شالامى: تصريحاته عن الباليه والأوبرا متهورة

انتقدت النجمة العالمية تشارليز ثيرون تصريحات الممثل الشاب تيموثي شالامي بشأن فني الباليه والأوبرا، ووصفتها بأنها “متهورة جدا”، مؤكدة ضرورة دعم هذه الفنون التي تواجه تحديات مستمرة.

وخلال مقابلة مع صحيفة تحدثت ثيرون عن تجربتها مع الرقص، مشيرة إلى صعوبته الشديدة على المستويين الجسدي والنفسي، قائلة: “الرقص من أصعب الأشياء التي قمت بها في حياتي، والراقصون أشبه بالأبطال الخارقين لما يتحملونه بصمت”.

وعلقت على تصريحات شالامي قائلة: “آمل أن ألتقي به يوما ما”، ما قاله كان تعليقا متهورا على شكلين فنيين يجب أن ندعمهما باستمرار، لأنهما يواجهان بالفعل صعوبات.

وأضافت: “خلال 10 سنوات، قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرا على أداء عمل تيموثي، لكنه لن يتمكن أبدا من استبدال إنسان يرقص على المسرح مباشرة”.

كما شددت ثيرون على أهمية احترام مختلف أشكال الفن، مؤكدة أنه لا ينبغي التقليل من قيمة أي منها، واستعادت تجربتها الشخصية مع الرقص، موضحة أنه علمها الانضباط والعمل الجاد والتحمل، رغم قسوته، حيث قالت إنها تعرضت في بعض الأحيان لالتهابات دموية نتيجة إصابات لم تلتئم، وكانت تتدرب يوميا دون راحة.

وتعود بداية الجدل إلى فبراير الماضي، عندما أثار شالاميه انتقادات بعد تصريحاته حيث طرح تساؤلات حول اهتمام الجمهور بالأعمال الفنية ذات الإيقاع البطيء، وهو ما فسر على أنه تقليل من بعض الفنون الكلاسيكية.

اليوم السابع