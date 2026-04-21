درة : أحب الأدوار ذات الطابع الشعبى وميادة فى على كلاى ضعيفة من الداخل

أكدت النجمة درة سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققها مسلسل على كلاي خلال عرضه في موسم شهر رمضان، مشيرة إلى أن نجاح العمل جاء نتيجة تكامل عناصره الفنية وتميز شخصياته.

جاء ذلك خلال ندوتها في اليوم السابع، على هامش تكريمها عن دورها في المسلسل، حيث أعربت عن اعتزازها بتقديم شخصية ميادة، مؤكدة أنها من الأدوار القريبة إلى قلبها، خاصة أنها تنتمي إلى الطابع الشعبي الذي تفضله دائمًا في اختياراتها الفنية.

وأوضحت درة أن الشخصيات ذات الطابع الشعبي تحمل تحديًا خاصًا بالنسبة لها، لما تتطلبه من صدق في الأداء وعمق في التعبير، مضيفة أن شخصية ميادة تحديدًا تتميز بتركيبة نفسية معقدة، إذ تبدو قوية من الخارج، لكنها تخفي بداخلها الكثير من نقاط الضعف والاحتياجات النفسية.

وأضافت أن ميادة تعاني من نقص في بعض الجوانب العاطفية والإنسانية، وهو ما ينعكس على تصرفاتها وتفاعلها مع الأحداث، مشيرة إلى أن هذا التناقض بين القوة الظاهرة والهشاشة الداخلية كان من أبرز ملامح الشخصية التي جذبتها لتجسيدها.

وأشارت أن هذا الدور يمثل خطوة مهمة في مسيرتها، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه العمل وتفاعل الجمهور معه، ما منحها دافعًا لتقديم المزيد من الأدوار المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقدمت النجمة درة أداءً لافتًا ومميزًا في مسلسل “على كلاي”، حيث نجحت في تجسيد شخصية “ميادة الديناري” باحترافية عالية، مؤكدة قدرتها على التلون الدرامي وتقديم أدوار مركبة تحمل أبعادًا نفسية معقدة.

وظهرت درة خلال أحداث العمل بشخصية تميل إلى الشر، إلا أنها لم تكتفِ بتقديمها بشكل نمطي، بل حرصت على منحها عمقًا إنسانيًا واضحًا، من خلال اعتمادها على تفاصيل دقيقة في الأداء، سواء على مستوى تعبيرات الوجه أو نبرة الصوت وحركة الجسد، ما أضفى على الشخصية مصداقية كبيرة وجعلها أكثر تأثيرًا في مجريات الأحداث.

واستطاعت أن تحافظ على حضور قوي ومتصاعد طوال حلقات المسلسل، حيث تدرجت في كشف الجوانب النفسية لشخصية “ميادة”، مقدمة نموذجًا دراميًا ثريًا يعكس صراعات داخلية معقدة، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

ويُعد هذا الدور إضافة جديدة لمسيرة درة الفنية، ويؤكد قدرتها المستمرة على اختيار أدوار متنوعة وتقديمها برؤية فنية ناضجة تعزز من مكانتها على الساحة الدرامية.

