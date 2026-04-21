شاهد بالفيديو.. بعد انتشار الظاهرة مؤخراً.. 3 أسباب تدفع الرجال السودانيين للزواج من فتيات “فلبينيات” بدول الخليج اهمها “المساج”!!

كشفت الناشطة, والتيكتوكر, السودانية, المعروفة كوثر عبد الله, عن انتشار ظاهرة زواج الرجال السودانيين, بدول الخليج, من فتيات فلبينيات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شرحت التيكتوكر, الشهيرة باسم “ماما كوكي”, الأسباب التي تدفع الرجل السوداني, للزواج من فتاة “فلبينية”.

وقالت الناشطة, أن الفلبينيات, يتميزن بالرشاقة, والخفة, وقصر القامة, إضافة لحرصهن على الاجتهاد بالعمل داخل المنزل تقديراً للزوج.

وأضافت “ماما كوكي”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن أهم ميزة تميز المرأة الفلبينية, عن باقي النساء هي اتقانها عمل “المساج”, لزوجها وهو ما لا تقدمه له زوجته السودانية.

محمد عثمان _ النيلين