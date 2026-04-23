إيران تدعو الإمارات للعودة إلى مبدأ “حسن الجوار”

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قيام السلطات الإماراتية باعتقال عدد من الأشخاص بحجج وصفها بالواهية وغير المبررة، وتفتقر إلى الأدلة.واعتبر بقائي أن هذه الخطوة تندرج في إطار حملة ممنهجة لخلق أجواء معادية لطهران.

وأشار بقائي في تصريح له إلى أن طرح مثل هذه الادعاءات غير المستندة إلى أدلة لا يمكن أن يحجب المسؤولية المباشرة للداعمين والمؤيدين للمعتدين الأمريكيين والإسرائيليين في العدوان العسكري الذي استهدف إيران، مؤكدا أن محاولات صرف الأنظار عن هذه الحقائق لن تنجح في تغيير الوقائع.وشدد المتحدث الإيراني على أن هذه المناورات التضليلية لن تساهم في بناء الثقة بين دول المنطقة، داعيا حكومة أبوظبي إلى مراعاة حقوق الإنسان وكرامة الأفراد، والامتناع عن السلوكيات الانتقامية، والعودة إلى مبدأ حسن الجوار كأساس للعلاقات الثنائية.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد قال في وقت سابق، إن طهران تقترح إنشاء هيكل لضمان أمن الشرق الأوسط بمشاركة دول المنطقة.

