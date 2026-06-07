قهوة بالكوكايين.. الإكوادور تضبط شحنة بصناديق متجهة لأستراليا

أعلنت الشرطة الوطنية الإكوادورية، عن ضبط 736جراما من الكوكايين مخبأة فى قاع مزدوج لصناديق من القهوة ، كانت متجهة فى النهاية إلى سيدنى ، حسبما قالت صحيفة الكرونيستا.

قهوة بالكوكايين

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية التي تحمل اسم “قاع مزدوج لصندوق القهوة” في مستودعات الشحن بمطار كيتو الدولى، حيث تم ضبط 280 عبوة من الكوكايين، أثناء الإجراءات، اكتشف ضباط الشرطة وجود مخالفات في العديد من الصناديق، وبعد تفتيش دقيق، وجدوا حجرات مخفية في هيكلها.

نتيجة للتحقيقات، نُفذت عدة عمليات في مقاطعات بيتشينتشا وأزواي ولوخا في المرتفعات الأندية، وكذلك في مقاطعة جواياس الساحلية، مما أدى إلى تحديد مكان المشتبه بهم الرئيسيين المرتبطين بالقضية والقبض عليهم.

وأسفرت المداهمة عن القبض على مانويل إس. وجيريمي ، كما تم الحصول على أدلة تشمل مركبة وجهازين محمولين.

أكبر منتجى الكوكايين فى العالم

يُذكر أن الإكوادور، المحاطة بكولومبيا و بيرو ، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وبوجود عدة موانئ مثل ميناء جواياكيل ، عاصمة مقاطعة جواياس، واقتصادها المعتمد على الدولار، تحولت في السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور مهمة لتهريب المخدرات المتجهة بشكل رئيسي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وفقاً للبيانات الرسمية، صادرت قوات الأمن في عام 2025 ما مجموعه 227.1 طناً من المخدرات، معظمها كوكايين، أي أقل بحوالي 67 طناً عن عام 2024، الذي سجل رقماً قياسياً بلغ 294.61 طناً.

اليوم السابع