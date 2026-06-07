مجلة عسكرية: خروج مركز العمليات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد بقطر عن الخدمة

كشفت مجلة عسكرية أن مركز العمليات الجوية الأمريكية في قاعدة العديد في قطر خرج عن الخدمة نتيجة الضربات الإيرانية الأسابيع الأولى من الحرب.ونقلت المجلة “Air & Space Forces Magazine” عن مسؤول أمريكي رفيع ومصادر مطّلعة على الهجوم أنّ المركز، الذي أدار الحملات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين، تعرّض لإصابات مباشرة بعدة صواريخ إيرانية.وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي، ومع توقعه استهداف قاعدة العديد، أدار عملياته منذ بداية الحرب انطلاقا من قاعدة “شو” الجوية في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعدما نقل الأفراد من المنشأة الموجودة في قطر قبل اندلاع المواجهة.

ولفتت المجلة إلى أن الأضرار التي لحقت بمركز العمليات الجوية المشتركة في قاعدة العديد لم يُكشف عنها سابقا، وأن قرب المنشأة من إيران وحجم الأضرار التي أصابتها أثارا تساؤلات بشأن جدوى إعادة بنائها.

ويتبع المركز قيادة القوات الجوية المركزية الأمريكية، وهي المكوّن الجوي للقيادة المركزية الأمريكية.

واستخدمت الولايات المتحدة المركز لإدارة حملاتها الجوية في أفغانستان والعراق، وعملياتها ضد تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، إضافة إلى عملياتها الأخيرة ضد اليمن.

روسيا اليوم