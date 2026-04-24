“غيابه غصة في القلب”.. الشرع يستقبل البويضاني بعد سنة من سجنه بالإمارات

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور عدد من الوزراء القيادي في جيش الإسلام سابقا عصام البويضاني بعد إطلاق سراحه من السجن الذي قضى فيه عاما كاملا في الإمارات.أكد الرئيس الشرع أن دمشق أصرت على أن يكون القيادي البويضاني بين السوريين في بلده مشيرا إلى أن غيابه هذه الفترة كان “غصة في القلوب”.وقال الشرع في مدينة دوما بالغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق خلال حفل استقبال البويضاني الذي أقامته الفعاليات المحلية في المدينة: “أصرينا أن يكون الشيخ عصام بيننا وكان غيابه عنا غصة في قلوبنا.. أحب أن أؤكد أن الغوطة الشرقية في بالنا دائما ونفكر فيها وبما يتعلق بالإعمار والبناء فيها”.وجاء ذلك بعد تردد أنباء عن الإفراج عن البويضاني من السجن بالإمارات وكان الشرع قد قام بزيارة رسمية يوم أمس إلى أبو ظبي والتقى برئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان.جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية قامت باعتقال عصام بويضاني في الـ24 من أبريل الماضي أثناء دخوله إلى هذا البلد ورغم مضي قرابة العام على اعتقاله فإن أبو ظبي لم تشرح الأسباب التي دعتها لاعتقال القائد السابق لـ”جيش الإسلام”.

من هو عصام البويضاني؟

وعصام البويضاني الشهير بـ”أبو همام البويضاني” هو قائد تنظيم “جيش الإسلام” الذي كان تابعا للمعارضة السورية المسلحة التي قاتلت نظام الأسد وعقب اغتيال القائد السابق لجيش الإسلام زهران علوش مع اثنين من مرافقيه في غارة جوية استهدفت موكبه بريف دمشق بتاريخ 25 ديسمبر 2015 تقلد البويضاني موقعه في قيادة الفصيل المسلح بعدما كان قد شغل عدة مناصب سابقة في جيش الإسلام أهمها قائد العمليات وقائد الألوية.

