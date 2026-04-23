التوقيت الصيفى.. كيف تحسن جودة نومك مع تغيير الساعة؟

مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة 24 أبريل 2026، لا يقتصر التغيير على زيادة ساعات النهار فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل جودة النوم وإيقاع الجسم اليومي، وفي هذا التقرير نتعرف على كيفية تحسين جودة نومك مع تغيير الساعة.

كيف يؤثر التوقيت الصيفي على ساعة جسمك؟

وفقاً لما ذكره موقع therespireinstitute يعتمد الجسم على ما يُعرف بـ الإيقاع اليومي، وهو نظام داخلي ينظم مواعيد النوم والاستيقاظ استجابةً للضوء والظلام وعند تغيير الساعة فجأة، يختل هذا التوازن، فتشعر وكأنك تستيقظ مبكراً عن المعتاد.

هذا الخلل قد يكون بسيطاً لدى البعض، لكنه يصبح أكثر وضوحاً لدى من يعانون من مشكلات مثل: الأرق، انقطاع النفس النومي، اضطراب تأخر مرحلة النوم.

كيف تستعد لتغيير التوقيت؟

أفضل طريقة لتجنب الصدمة المفاجئة للجسم هي التدرج حاول تقديم موعد نومك تدريجياً بمعدل 15 دقيقة يومياً هذا الأسلوب يساعد الجسم على التكيف دون إجهاد.

كما أن التعرض لضوء الشمس صباحاً يلعب دوراً مهماً في إعادة ضبط الساعة البيولوجية، إذ يعزز إفراز الميلاتونين بشكل طبيعي في الوقت المناسب.

نصائح لتحسين النوم بعد تغيير الساعة

للتقليل من آثار التوقيت الصيفي، التزم بهذه العادات..

1- ثبت مواعيد نومك

النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يومياً يعزز استقرار الإيقاع اليومي.

2- ابتعد عن الشاشات ليلاً

الضوء الأزرق يؤخر إفراز الميلاتونين ويصعب النوم.

2- انتبه لما تشربه

تجنب الكافيين قبل النوم بـ 6 ساعات على الأقل، لأنه يفسد جودة النوم.

3- هيئ غرفة نوم مثالية

اجعل غرفة نومك مظلمة وهادئة وبدرجة حرارة معتدلة ومريحة من حيث الفراش والوسائد.

نصائح غذائية لتعزيز النوم الصحي أثناء تغيير الساعة البيولوجية

تدعم بعض الأطعمة بشكل طبيعي إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، وهما هرمونان ينظمان النوم أضف ما يلي إلى نظامك الغذائي..

– الكربوهيدرات المعقدة.. يمكن للحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والكينوا أن تعزز امتصاص التربتوفان، وهو حمض أميني مرتبط بالنعاس.

– البروتينات الخالية من الدهون.. يوفر الدجاج هرمون التربتوفان، الذي يساعد في إنتاج الميلاتونين.

– الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.. السبانخ واللوز واللب الأبيض والموز تساعد على إرخاء العضلات وتعزيز النوم العميق.

– الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين.. الكيوي وعين الجمل تحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين ويمكن الاستمتاع بها كوجبة خفيفة مسائية.

– شاي الأعشاب.. شاي البابونج أو شاي جذور الناردين له خصائص مهدئة خفيفة ويمكن أن يدعم روتينًا ليليًا مهدئًا.

