«أنا بحبه».. ماذا حدث بين لميس الحديدى ومحمود سعد؟ (القصة الكاملة)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد تداول منشورات متبادلة بين الإعلامية لميس الحديدى والإعلامى محمود سعد، دفعت البعض للاعتقاد بوجود علاقة عاطفية بينهما، قبل أن تتضح الصورة الكاملة.

ماذا حدث بين لميس الحديدى ومحمود سعد؟

الشرارة الأولى جاءت من منشور كتبته لميس الحديدى عبر حسابها على الفيسبوك، استخدمت فيه عبارة لافتة: «اعتراف صريح أنا بحب محمود سعد»، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من المتابعين لتفسير الكلام بشكل رومانسى، خاصة مع الصياغة المباشرة التى بدت خارج السياق المعتاد.

لكن مع استكمال القراءة، يتضح أن حديثها كان يدور حول إعجابها بأسلوب محمود سعد فى تقديم وتفسير آيات من القرآن الكريم، مشيدة بطريقته فى تبسيط المعانى واختيار الآيات التى تمس وجدان المتلقى.

كلام لميس الحديدى عن محمود سعد

وجاء نص الاعلامية لميس الحديدى فى منشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك كالتالى:«اعتراف صريح أنا بحب محمود سعد.. اسمعوه وهو يقول بطريقته السلسة العذبة »وسمعت الله يقول”ليردد آيات عظيمة يحسن اختيارها من القرآن الكريم.. وكأن الله يجيب عما فى قلبك أو فى عقلك.. فكتاب الله – لمن يبحث ويقرأ بعناية- كنز لو تعلمون عظيم فى كل آية حكمة وعلم وحقيقة وعظة شكراً يا محمود وقامت بمشاركة فيديو خاص بأية تتنحدث عن جمال الدعاء للإعلامى محمود سعد.

رد محمود سعد على لميس الحديدي

اللافت أن محمود سعد رد بمنشور مشابه فى الصياغة، قال فيه: «واعتراف صريح منى.. لميس أنا باحبك من زمان»، وهو ما زاد من حدة التفاعل، واعتبره البعض تأكيدًا لوجود علاقة شخصية بين الطرفين.

ورد الإعلامى محمود سعد عبر صفحته على فيسبوك على منشور لميس الحديدى، قائلًا:

«واعتراف صريح منى.. لميس انا باحبك من زمان وباقدرك على كل المستويات وبيننا عشرة جميلة ولما ييجى الكلام الحلو ده منك يبسطنى ويسعدنى جدا جدا.. وربنا يديم المحبة.. القديمة واللى بتتجدد كل يوم..وانا وانتى ولا حد تالتنا ».

وسرعان ما امتلأت التعليقات بتكهنات ساخرة وجادة، وصلت إلى الحديث عن الزواج، بل ونشر بعض المتابعين صورًا رمزية لمأذون، فى تفاعل يعكس سرعة انتشار التأويلات على السوشيال ميديا.

المصري اليوم