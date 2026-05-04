عودة مرتقبة لـ محمد حماقى بألبوم جديد يضم نخبة من صناع الموسيقى

يستعد النجم محمد حماقي لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة ينتظرها جمهوره بشغف كبير، خاصة بعد فترة من الغياب عن إصدار الألبومات الكاملة.

ويضم الألبوم عددًا من الأغاني المتنوعة التي تحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا، حيث حرص حماقي على التنويع بين الأشكال الغنائية بما يتناسب مع مختلف الأذواق، مع الحفاظ على هويته الفنية التي تميّزه في الساحة الغنائية.

ويتعاون حماقي في الألبوم مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية في العالم العربي، من بينهم الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما وتميم ووسام عبد المنعم، إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى، ما يعزز من قوة الألبوم ويزيد من حجم التوقعات حوله.

ومن المقرر أن يحمل الألبوم عددًا من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان أو التوزيع، في إطار سعي حماقي لتقديم تجربة موسيقية متكاملة ومختلفة لجمهوره.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عودة محمد حماقي بقوة إلى الساحة الغنائية، حيث يراهن على هذا الألبوم لاستعادة حضوره الفني وتقديم أعمال تليق بتاريخه وجماهيريته الكبيرة في مصر والوطن العربي.

ويترقب الجمهور موعد الطرح الرسمي للألبوم، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا فور صدوره، خاصة في ظل الشعبية الواسعة التي يتمتع بها حماقي، وحرصه الدائم على تقديم محتوى فني مميز يواكب تطورات الموسيقى الحديثة.

