اليوم ذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

يحل اليوم الاتنين 4 مايو، ذكرى رحيل الموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، الذي توفي عام 1991 عن عمر يناهز 93 عامًا.

وُلد عبد الوهاب في 13 مارس 1898، ولقّب بـ”موسيقار الأجيال”، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية. بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917، ثم درس العود في معهد الموسيقى العربية عام 1920، وعمل في الإذاعة عام 1934 وفي السينما عام 1933.

ارتبط عبد الوهاب بأمير الشعراء أحمد شوقي، ولحّن له العديد من الأغاني. كما لحّن لعدد من المطربين في مصر والبلاد العربية، منهم: فيروز، أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة.

وشارك في تمثيل سبعة أفلام بين ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، أبرزها: “الوردة البيضاء” (1933)، “غزل البنات” (1949).

تولى توزيع النشيد الوطني المصري “بلادي بلادي” من ألحان سيد درويش، وحصل على رتبة اللواء الشرفية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

توفي عبد الوهاب إثر جلطة دماغية، وشُيعت جنازته تشييعًا عسكريًا.

