أكثر من 2 مليون شخص يحضرون حفل شاكيرا فى البرازيل.. اعرف التفاصيل

أحيت النجمة الكولومبية شاكيرا أضخم حفلاتها الجماهيرية حتى الآن، وذلك على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو، حيث اجتذب الحفل المجاني، الذي أُقيم في الثاني من مايو، ما يقارب مليوني شخص، في واحدة من أكبر الفعاليات الموسيقية المفتوحة في السنوات الأخيرة.

تفاصيل حفل شاكيرا

ويأتي الحفل ضمن جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran، التي تحمل اسم ألبومها الصادر عام 2024، والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا في مختلف محطاتها. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن هذا النوع من الحفلات الضخمة على شاطئ كوباكابانا سبق أن استضاف نجمات عالميات مثل مادونا وليدي جاجا.

ورغم تأخر انطلاق الحفل لأكثر من ساعة، فإن الأجواء الحماسية لم تتأثر، خاصة بعدما شكلت طائرات بدون طيار عبارة “أحبك يا البرازيل” باللغة البرتغالية في السماء، ما دفع الحشود إلى التفاعل بتصفيق حار.

ذكرايات شاكيرا

وخلال الحفل، استرجعت شاكيرا ذكرياتها الأولى مع البرازيل، مشيرة إلى زيارتها الأولى للبلاد عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، حين كانت تحلم بالوقوف على أحد مسارحها

وانطلق العرض الرئيسي قرابة الساعة الحادية عشرة مساءً، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها التي صنعت مسيرتها، قبل أن تختتم الحفل بأغنية Bzrp Music Sessions #53، التي طرحتها عقب انفصالها عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

