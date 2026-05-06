وظيفة الأحلام.. هل تتقاضى راتبا مقابل مشاهدة كرة القدم؟

في زمنٍ تتقاطع فيه كرة القدم مع صناعة الترفيه بشكل غير مسبوق، لم يعد تشجيع فريقك المفضل مجرد هواية، بل قد يتحول إلى فرصة حقيقية لكسب المال.

في خطوة غير تقليدية تجمع بين التسويق وكرة القدم، أعلنت FOX Sports بالتعاون مع Indeed عن وظيفة استثنائية تتيح لمشجع واحد متابعة جميع مباريات كأس العالم 2026 مقابل أجر يصل إلى 50 ألف دولار.

يحمل المنصب اسم “كبير مراقبي كأس العالم”، وتتمثل مهمته في مشاهدة جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة، والتي تقام على مدار 39 يوما بين 11 يونيو و19 يوليو، بجودة عالية عبر منصة FOX One.

لن تكون المشاهدة من المنزل، بل من داخل غرفة زجاجية مخصصة في قلب “تايمز سكوير”، أحد أشهر ميادين العالم، حيث سيعيش الفائز أجواء البطولة وسط آلاف الزوار يوميا.

الدور لا يقتصر على متابعة المباريات فقط، بل يشمل: التفاعل مع الجماهير وإضفاء أجواء حماسية في موقع المشاهدة، وتوثيق التجربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج محتوى يومي يعكس أحداث البطولة.

للحصول على هذه الفرصة، يتعين على المتقدمين:تحديث حسابهم على منصة Indeed، إبراز مهاراتهم في الإعلام وصناعة المحتوى، نشر فيديو يوضح سبب أحقيتهم بالوظيفة باستخدام وسم #ChiefWorldCupWatcher

وينتهي التقديم في 17 مايو، على أن يبدأ الفائز مهامه في أوائل يونيو.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع نسخة تاريخية من كأس العالم، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخبا، وإقامة المباريات في 16 مدينة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يجعلها الأكبر في تاريخ البطولة.

