حميدتي يعلن الاستعداد لحرب 40 عاماً وتضاعف قواته إلى 450 ألفاً واتهامات للجيش بإطالة الحرب

قال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، إن قواته ستواصل عملياتها العسكرية ضد الجيش السوداني، محمّلاً قيادة القوات المسلحة مسؤولية تعثر جهود وقف القتال وعدم الانخراط في مسارات التسوية.

وأوضح دقلو في كلمة أمام ضباط من قواته أن الدعم السريع، وفق تعبيره، أبدى استعداداً متكرراً لوقف الحرب، لكنه اعتبر أن إنهاء النزاع لا يمكن أن يتم من طرف واحد. وقال إن قيادة الجيش تفسر قبول التفاوض باعتباره مؤشراً على الضعف، وهو ما نفاه مؤكداً أن موقف قواته مرتبط بغياب أي مكاسب من استمرار القتال.

وكشف دقلو أن عدد قواته ارتفع منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن القوة النظامية التي كانت تضم 143,000 فرد وصلت حالياً إلى 450,000 عنصر وفق الحصر الداخلي. واعتبر أن هذا التوسع يعكس دعماً شعبياً لقواته، مقابل ما وصفه بتراجع الطرف الآخر واعتماده على مجموعات مسلحة موالية له.

وأشار دقلو إلى أن الحرب قد تستمر لسنوات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، لافتاً إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال امتدادها 33 عاماً، بينما أكد استعداد قواته للقتال حتى 40 عاماً إذا لزم الأمر.

واتهم دقلو قيادة الجيش بأنها واجهة لمجموعات متشددة، قائلاً إن تلك الجهات كانت وراء الهجمات الأولى التي استهدفت قواته. كما اتهم الجيش باستهداف المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن قواته تمتلك القدرة على الحسم العسكري لكنها تلتزم بقواعد أخلاقية تمنعها من استهداف المدنيين.

وقال إن الهدف النهائي يتمثل في تأسيس جيش وطني لا يخضع لأي حزب أو جماعة سياسية، مضيفاً أن العمل جارٍ لتشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قواته تُعنى بالخدمات والتنمية.

وتعهد دقلو بتحسين الأوضاع الإدارية داخل قواته، وتوفير خدمات إضافية في مناطق سيطرتها، مؤكداً أن ملف الجرحى وأسر ضحايا الحرب يمثل أولوية، وأن تعليم أبناء المتضررين سيكون ضمن البرامج الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

الانتباهة