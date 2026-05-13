إعلان بانجول يدين طرفي النزاع في السودان ويدعو لمسار دولي للمساءلة

أصدرت بعثتا تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وثيقة مشتركة تدعو إلى محاسبة أطراف النزاع في السودان، بعد اعتمادها في ختام الدورة الـ87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في غامبيا، وفق ما جاء في بيان رسمي.

وقالت البعثتان إن الوثيقة، التي حملت اسم إعلان بانجول المشترك، تُحمّل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة التي رافقت النزاع، مشيرتين إلى أن القتال أدى إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية عالميًا، مع تداعيات تهدد الاستقرار الإقليمي في شرق ووسط أفريقيا.

وأوضح البيان أن نتائج التحقيقات التي أجرتها البعثتان أظهرت ارتكاب الطرفين، إلى جانب حلفائهما، خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وذكر أن الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع اتسمت بطابع واسع ومنهجي، خصوصًا في سياق التطهير العرقي والعنف الجنسي، فيما وثّقت البعثتان هجمات عشوائية للقوات المسلحة السودانية تسببت في سقوط مدنيين وتدمير منشآت حيوية.

