مليشيا نسور شرق السودان تعلن الانضمام الى حركة جبريل ابراهيم

أعلنت مليشيا مسلّحة تنشط في شرق السودان انضمامها إلى حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، في خطوة تشمل قواتها وعتادها وهيكلها التنظيمي، وفق بيان صدر الثلاثاء.

وقالت مليشيا جبهة نسور الشرق، التي يقودها اللواء محمد طاهر أوقدف، إن قرار الاندماج يشمل الضباط وضباط الصف والجنود، إضافة إلى عضويتها السياسية وقواعدها في شرق البلاد، على أن يصبح القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ الإعلان.

وأوضح البيان أن قيادة المجموعة اتخذت الخطوة بعد تقييم ما وصفته بمواقف حركة العدل والمساواة في ساحات القتال ودعمها لمؤسسات الدولة، إلى جانب تبنيها قضايا العدالة والمساواة والسلام.

وأشار البيان إلى أن الخطوة حظيت بدعم من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك، الذي يعد أحد أبرز القيادات التقليدية في شرق السودان.

الانتباهة