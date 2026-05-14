شاهد بالفيديو.. تم قتله في اليوم الأول من الحرب ولم يرافق “حميدتي”.. شقيق الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع يكشف الساعات الأخيرة من حياته ومكان مصرعه

كشف شقيق الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, كواليس اغتيال شقيقه وذلك خلال ظهوره في بث مباشر مع بعض النشطاء على “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد “باقي دقيق”, أن شقيقه قام بترحيلهم من منزلهم بحي جبرة, بالخرطوم, لأحد المنازل بحي الثورة بأم درمان.

وذكر أن شقيقه تم اغتياله في اليوم الأول من الحرب داخل منزله بحي جبرة, وتم إعلامهم بالخبر عبر أحد أصدقائه الذي قام بإرسال صورته لوالده.

وكشف بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن شقيقه لم يرافق “حميدتي”, في اليوم الأول من الحرب حسب توجيهات قيادات المليشيا.

محمد عثمان _ النيلين