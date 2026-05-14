صور خاصة تكشف زواج عمرو أديب ودينا طلعت

رغم محاولة الإعلامي عمرو أديب إخفاء خبر زواجه من سيدة الأعمال دينا طلعت، إلا أن صوراً انتشرت لهما من حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، أكدت أنهما تزوّجا فعلاً.

وظهر أديب في الصور وهو يمسك بيد دينا طلعت، فيما ظهرت هي في صورة أخرى تحتضنه، وهو ما أكد صحة خبر زواجهما الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من نشطاء “فيسبوك” الصور بشكل مكثف مؤكدين صحة الأخبار التي انتشرت عن زواج عمرو أديب ودينا طلعت، وأن هذه العلاقة هي السبب الرئيس في انفصال أديب عن زوجته السابقة الإعلامية لميس الحديدي.

وفي الوقت الذي انتشرت فيه صور عمرو أديب ودينا طلعت مع تأكيدات بحدوث الزواج، أثارت الإعلامية نُهى سعد حالة من الجدل بعد نشرها صورة قديمة هنّأت من خلالها لميس الحديدي بعيد ميلادها، حيث نشرت صورتين من احتفالات عيد ميلادها في عامي 2025 و2026، وعلّقت عليها قائلةً: “الفرق بين الصورتين سنة”.

لكن المفاجأة التي لفتت انتباه المتابعين لم تكن في فارق السنوات فقط، بل في ظهور سيدة ترتدي قميصاً أصفر اللون داخل صورة عيد ميلاد 2025، وتلك السيدة هي دينا طلعت التي أصبحت لاحقاً زوجة عمرو أديب، بعد انفصاله عن لميس الحديدي، وهو ما فتح باب التكهنات والتعليقات بقوة على الصورة.

روّاد السوشيال ميديا اعتبروا أن الصورة تحمل مفارقة زمنية صادمة، خاصة أن دينا طلعت ظهرت وقتها كواحدة من الحضور في المناسبة، بينما أصبحت اليوم زوجةً لعمرو أديب، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل: “هل كانت نُهى سعد تقصد نشر هذه اللقطة تحديداً؟ أم أن الأمر مجرد صورة عفوية أعادت الى أذهان الجمهور تفاصيل قديمة؟”.

ورغم عدم تعليق نُهى سعد على الصورة، فإن المنشور تحوّل إلى مادة للنقاش بين المُتابعين، الذين رأوا أن “فارق سنة بين الصورتين” لم يعُد مجرد تعليق على مرور الوقت، بل على تغيّر العلاقات أيضاً.

