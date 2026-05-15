مدير جامعة النيلين يدعو الجامعات السودانية للاهتمام بقضايا النازحين

دعا مدير جامعة النيلين البروفسير الهادي آدم محمد الجامعات السودانية للاهتمام بقضايا النازحين وتضافر الجهود لمعالجة آثار النزوح الاجتماعية والنفسية، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم كل ما يمكن لمساعدتهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الخميس، استعرضت فيه إدارة الجامعة نتائج قافلة الإسناد التي سيرتها للنازحين بمركز الإيواء بمدينة الدبة بالولاية الشمالية خلال الفترة 1-10 مايو الجاري.

وأوضح مدير الجامعة أن القافلة ركزت على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية للنازحين بمشاركة مختصين في المجال الاجتماعي والنفسي والرياضي، ودعا لتقييم التجربة وتعميمها مع اقتراح استخدام نظام المنهج البديل إلكترونيًا لإلحاق الطلاب المتسربين بالدراسة.

وأشار رئيس القافلة البروفيسور محمد زايد بركة إلى تدريب 30 معلمًا كمدربين، وتدريب 258 امرأة في الصناعات الغذائية، بجانب أنشطة إسناد اجتماعي ونفسي وعروض مسرحية للأطفال.