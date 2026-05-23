اسواق كادقلي تشهد انفراجا في السلع الأساسية بعد فتح الطريق وارتفاع أسعار الأضاحي

شهدت مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان دخول كميات من السلع الأساسية إلى الأسواق يوم الجمعة، ما أدى إلى تحسن نسبي في توفر المواد الغذائية بعد فترة من تراجع الإمدادات.

وقال سكان في المدينة إن وصول الدقيق والسكر والزيت أسهم في استقرار الأسعار اليومية داخل الأسواق، رغم استمرار ارتفاع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض أعداد الماشية الواردة هذا الموسم.

وكانت القوات المسلحة أعلنت في وقت سابق إعادة فتح طريق الدلنج–هبيلا عقب سيطرتها على منطقة التُكمة، وهو ما سمح بمرور شاحنات تجارية ومساعدات إنسانية نحو كادقلي.

وذكر تجار محليون أن الحركة التجارية انتعشت بعد فتح الطريق، مشيرين إلى أن تدفق البضائع ساعد في تخفيف حدة النقص الذي شهدته المدينة خلال الأسابيع الماضية.

وطالب مواطنون بتعزيز الإجراءات الأمنية على الطريق لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات، خاصة مع اقتراب فصل الخريف وما يصاحبه من صعوبات في الحركة.

وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن شركاءها بدأوا استخدام الطريق الرابط بين شمال وجنوب كردفان منذ إعادة فتحه يوم الاثنين، لنقل إمدادات طبية ومواد إغاثية إلى مدينة الدلنج.

