اسأل يوتيوب.. ميزة بحث تفاعلية للمستخدمين من جوجل

أصبح البحث في يوتيوب الآن أشبه بمحادثة تفاعلية، حيث كان من أبرز الإعلانات في حدث Google I/O 2026 ميزة “اسأل يوتيوب”، وهي ميزة بحث تفاعلية جديدة ليوتيوب، فبدلاً من كتابة كلمات مفتاحية بسيطة، يُمكن للمستخدمين الآن طرح أسئلة أطول وأكثر تعقيدًا، بل ومواصلة طرح أسئلة متابعة بشكل طبيعي.

وفقا لما ذكره موقع “India today”، تُشير جوجل إلى أن “اسأل يوتيوب” ستبحث فى جميع محتويات المنصة، بما في ذلك مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة، قبل تقديم إجابة تفاعلية ومنظمة، والهدف من ذلك هو جعل تجربة استخدام يوتيوب أقرب إلى مساعد ذكاء اصطناعي يفهم ما يبحث عنه المستخدمون فعلاً، بدلاً من مجرد مكتبة فيديو.

ومن المتوقع أن تُحدث هذه الميزة تغييرًا كبيرًا في طريقة اكتشاف المحتوى على يوتيوب، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث والحصول على المعلومات بسرعة، كما قد تساعد صناع المحتوى في الوصول إلى جمهور أوسع عبر تقديم نتائج أكثر دقة وارتباطًا باهتمامات المشاهدين.

