شراكة أمريكية سعودية لبناء مصنع طائرات مسيرة قرب الرياض

كشف موقع Semafor أن شركة أمريكية ناشئة في مجال الدفاع وأخرى سعودية تعملان على بناء مصنع بالقرب من الرياض لتصنيع الطائرات بدون طيار.وحسب الموقع فإن هذه المسيرات تحاكي نظام “شاهد” الإيراني الذي استخدمته طهران في هجماتها على دول الخليج خلال الأشهر الماضية.ويتم تطوير هذه المنشأة العسكرية بواسطة شركة SR2Vector، وهي شراكة استراتيجية جديدة تجمع بين شركة Vector Defense الأمريكية ومقرها ولاية يوتا، وشركة SR2 Defense Systems السعودية الناشئة.

وستقوم الشركة الجديدة بتصنيع طائرة هجومية أحادية الاتجاه (one-way attack drone) من تطوير “فيكتور”، تحمل اسم SKYWASP، وهي قادرة على ضرب أهداف على بعد يصل إلى 1500 كيلومتر، أي ما يعادل المسافة تقريبا من الساحل الشمالي الشرقي للمملكة إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال لوسيان زايغلر ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في “إس آر 2” والمؤسس المشارك للمشروع، للموقع لإن “برنامج SKYWASP يمكنه تكافؤ الفرص وتعزيز قدرات الردع السعودية بشكل كبير”.

ولم يكشف زايغلر عن أرقام محددة حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، لكنه أوضح أنه سينتج “كميات ذات صلة عملياتيا تتوافق مع متطلبات الردع الاستراتيجي للمملكة”. كما رفض تقديم جدول زمني لبدء الإنتاج، أو الإفصاح عن حجم الاستثمار المخصص للمشروع.

وستنتج شركة “إس آر 2 فيكتور” هذه الطائرات المسيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية السعودية، بالإضافة إلى تصديرها إلى الدول الحليفة. وسيتم دعم هذا المشروع بواسطة صندوق “ماسنا فينتشرز”، وهو صندوق مخصص للاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، يقوم زايغلر حاليا بجمعه.

ويهدف صندوق “ماسنا فينتشرز” إلى الاستفادة من التعاون الدفاعي المتزايد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تم تصنيفها كـ”حليف رئيسي غير عضو في الناتو” في نوفمبر الماضي، وذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض ولقائه الرئيس دونالد ترامب.

