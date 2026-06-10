توجيه اتهامات خطيرة لتركيا تطال حياة 3 وزراء دفاع أوروببين

اتهمت تقارير إعلامية يونانية تركيا بـ”قطع الاتصالات” عن طائرة عسكرية كانت تقل وزير الدفاع اليوناني، ووزيري دفاع فرنسا وهولندا في أجواء قبرص.ووفقا لموقع “كاثيميريني” اليوناني، فإن الحادثة تعلقت بطائرة عسكرية كانت تقل وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، وكذلك طائرة أخرى كانت تقل وزيري دفاع فرنسا وهولندا.وذكرت التقارير أن المراقبين الأتراك الذين يعملون من مطار إرجان في الجزء الشمالي من قبرص، قاموا بقطع الاتصالات مع الطائرة التي تقل المسؤولين الأوروبيين. كما تردد أن مقاتلتين تركيتين من طراز “إف 16” أقلعتا من المنطقة وتعقبتا هذه الطائرة الحكومية أثناء اقترابها من قبرص، مع الحفاظ على مسافة أمان منها.

ووقع هذا الحادث قبل ساعات قليلة من توقيع كل من قبرص وفرنسا على اتفاقية وضع القوات، وذلك اليوم الاثنين. وتعد هذه الاتفاقية بمثابة تعاون دفاعي يرسي الإطار القانوني الذي ينظم تواجد الأفراد العسكريين الفرنسيين في الجزيرة.

المصدر: د ب أ + روسيا اليوم