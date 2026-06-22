مصطفى شعبان بعد فوز منتخب مصر أمام نيوزيلندا : صفحة جديدة من المجد

احتفل النجم مصطفى شعبان عبر حسابه بموقع فيس بوك، بفوز المنتخب المصري في مباراة نيوزيلندا في مباريات كأس العالم، حيث كتب مبروك يا مصر ليلة من الليالي اللي هتفضل في الذاكرة فرحتونا وأسعدتوا ملايين المصريين.. رجالة بمعنى الكلمة قلبوا التأخر لفوز تاريخي بثلاثية وكتبوا صفحة جديدة من المجد أول فوز.. وأول عبور تاريخي للأدوار الإقصائية.. حلم اتحقق وروح قتالية تليق باسم مصر 🇪🇬شكرًا للأبطال على الفرحة.. والقادم أقوى بإذن الله.

أكبر شاشة عرض وتجربة جماهيرية متكامل

وتوفر EFZ تجربة مشاهدة استثنائية للجماهير من خلال أكبر شاشة عرض في العالم لمشاهدة مباراة مصر و نيوزيلندا فى كأس العالم 2026، إلى جانب مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن مشاركة أشهر المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات متكاملة للزوار طوال فترة الفعاليات.

EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية

منطقة الفان زون EFZ تحولت من مجرد مكان لمشاهدة مباريات كأس العالم إلى نزهة عائلية متكاملة توفر جميع احتياجات الأسرة المصرية، و الجماهير يمكنها حجز تذاكر الدخول مجانًا عبر منصة «تذكرتي»، والحصول على باركود يتيح استخدام المونوريل مجانًا حتى محطة «R2» المجاورة للمنطقة

اليوم السابع