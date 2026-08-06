ثنائيات فنية فى موسم صيف 2026 أبرزها السقا وياسمين وهنيدى ومنى زكى

يشهد موسم صيف 2026 رهانا كبيرا على الثنائيات الفنية التي تمتلك كيمياء خاصة مع الجمهور، سواء من خلال إعادة نجوم حققوا نجاحات سابقة معًا مثل أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومحمد هنيدي ومنى زكي، أو تعاونات جديدة تجمع أحمد العوضي ومي عمر، ومحمد إمام وشيكو، فيما يواصل كريم عبد العزيز وأحمد عز شراكتهما السينمائية بفيلم “7 Dogs”.

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

تعود ثنائية أحمد السقا وياسمين عبد العزيز مجددا في فيلم خلي بالك من نفسك، وذلك بعد 23 عاما من تعاونهما المسرحي في “كده أوكيه”، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في دور العرض السينمائية المختلفة، وشارك في بطولته أيضا: لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد المصري، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد، الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

محمد هنيدي ومنى زكي

كما تعود ثنائية محمد هنيدي ومنى زكي من جديد في فيلم الجواهرجي، بعد مرور 28 عاما على فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي جمعهما من قبل على شاشة السينما، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: لبلبة، أحمد السعدني، وتارا عماد وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى مشاركة الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا قبل الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

أما محمد إمام وشيكو فهي أحد أبرز الثنائيات الجديدة في السينما، إذ اجتمعا في فيلم “صقر وكناريا”، وقدما دويتو كوميدي مختلف، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: يسرا اللوزي، ويارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

كريم عبد العزيز وأحمد عز

بينما يواصل النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز سلسلة الأعمال الناجحة التي جمعتها سابقا في فيلم 7 dogs الذي حقق نجاحا كبيرا في مصر وسينمات الوطن العربي، ويتولى إخراجه المخرجان العالميان عادل العربي وبلال فلاح، اللذان قدما من قبل فيلم الأكشن الشهير Bad Boys: Ride or Die، بينما كتب السيناريو والحوار محمد الدباح، ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين، في مقدمتهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، ونجم بوليوود سلمان خان، والنجم الهندي سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية ماكس هوانغ، إلى جانب تارا عماد وساندي بيلا، والنجم السعودي ناصر القصبي، والفنان سيد رجب.

أحمد العوضي ومي عمر

وفي فيلم شمشون ودليلة يجتمع الفنانان أحمد العوضي ومي عمر لتقديم ثنائية جديدة على شاشة السينما، ويشارك في بطولته: الطفلة ريتال عبد العزيز، وأحمد عصام السيد، وعصام السقا، وخالد سرحان، ومحمود البزاوى، وانتصار، وخالد الصاوى، ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكى.

اليوم السابع