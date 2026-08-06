الجواهرجى يعيد دويتو محمد هنيدى ولبلبة بعد 20 عاما من وش إجرام

قبل 20 عامًا، قدم محمد هنيدي ولبلبة واحدًا من أشهر الثنائيات الكوميدية على الشاشة في فيلم وش إجرام الذي عرض 2006، عندما جسدت لبلبة شخصية والدة طه، الذي جسده هنيدي وقتها، بينما حفر إفيه “أمك ولا رحاب يا طه” مكانة في ذاكرة الجمهور، ليظل حاضرًا حتى اليوم باعتباره أحد أشهر المشاهد الكوميدية في السينما المصرية.

قصة فيلم الجواهرجى

وجاء فيلم “الجواهرجي” الذي يعرض حاليا بالسينمات المختلفة ليعيد هذا الدويتو من جديد، إذ تجسد لبلبة شخصية والدة محمد هنيدي مرة أخرى، وخلال الأحداث تحاول الصلح بينه وبين زوجته التي تؤديها منى زكي في أي خلاف بينهما، وتكون من ضمن المحاور الكوميدية والإنسانية الهامة خلال أحداثه.

صناع فيلم الجواهرجى

فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، وهم محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، وتارا عماد وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى مشاركة الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا قبل الانتهاء من تصوير جميع مشاهده.

فيلم وش إجرام

أما فيلم وش إجرام، قام ببطولته محمد هنيدي، بشرى، خالد زكي، لبلبة، أحمد السعدني، سعيد طرابيك، تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول “طه”، خريج معهد حاسب آلي، ينتمي لأسرة فقيرة، ويضطر للكذب على خطيبته بسبب معاناته هو ووالده من البطالة.

اليوم السابع