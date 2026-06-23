محمد إمام وشيكو من أبو نسب فى 2023 لـ صقر وكناريا 2026

يخوض الثنائي محمد إمام وشيكو فى خوض تجربتهما السينمائية معاً والممثلة فى فيلم صقر وكناريا إذ يعولا عليه إلى حد كبير من أجل تحقيق نجاح كبير فى دور العرض خلال صيف العام الجاري 2026.

دويتو محمد امام وشيكو من جديد

هذا وسبق أن تعاون الثنائي محمد إمام وشيكو معاً خلال فيلم أبو نسب قبل ثلاثة أعوام، حينما شارك شيكو فى الفيلم كضيف شرف وقتها، قبل تكرار التجربة من جديد، لكن تلك المرة من خلال التعاون سوياً فى دور البطولة بعد ثلاثة أعوام غابها شيكو عن السينما.

أبطال فيلم صقر وكناريا

فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، ويارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، أحمد الأزعر، وائل عونى، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبد المغني واللبناني باسم مغنية والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

تخوض الفنانة يارا السكري أولى بطولاتها السينمائية من خلال فيلم “صقر وكناريا” والذى يعرض فى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، والتى تشارك فيه البطولة من كلاً من محمد امام وشيكو.

اليوم السابع