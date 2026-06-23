صيف 2026.. موسم الألبومات الكاملة يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

يبدو أن صيف 2026 قرر أن يعيد الاعتبار لفكرة الألبوم بعد سنوات من سيطرة الأغاني المنفردة وبصورة غير مسبوقة لم تشهدها الساحة منذ عقود وخلال الشهر الجاري والمقبل سنكون على موعد مع صيف ساخن جداً بزخم الأسماء التي قررت غزو الأسواق دفعة واحدة، فمن مدرسة محمد فؤاد إلى دراما تامر عاشور، ومن فلسفة منير إلى رامي جمال، وصولاً إلى مفاجآت عمرو دياب التي لا تنتهي.

هذا الزخم يأتي لتزيد من اشتعال المنافسة في موسم افتتحه محمد حماقي بقوة، وعززها رامي صبري وأحمد سعد بإصداراتهما الجديدة، ما يبشر بصيف تاريخي سيعيد رسم مراكز القوى ويجعل من صيف هذا العام محطة فارقة.

محمد منير ينهي تسجيل آخر أغنيات الألبوم

انتهى محمد منير من تسجيل آخر 3 أغنيات ضمن ألبومه الجديد الذي يتجاوز 8 أغنيات، تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة روتانا، وأصبحت الأغنيات الثلاث جاهزة بالكامل بانتظار الخطة النهائية للإصدار التي ستحددها الشركة المنتجة.ويضم الألبوم مزيجاً من الألوان الغنائية المختلفة، بين الدراما والفلكلور والمقسوم والموسيقى الحديثة، في مشروع يواصل من خلاله منير تقديم تنوعه الفني المعتاد، ورغم استمرار التعاون بينه وروتانا، لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل تعاقد جديد بصورة رسمية.

عمرو دياب وديو مع ابنته جنا

يدخل عمرو دياب الموسم بألبوم جديد يضم 12 أغنية لم يستقر على اسمه النهائي بعد، فيما تبرز مشاركة ابنته جنا في ديو جديد بوصفها إحدى أبرز مفاجآت العمل، امتداداً للتعاون السابق بينهما في أغنية “خطفوني”.

ويشارك في الألبوم عدد من شركائه المعتادين، بينهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي، فيما كشف الشاعر تامر حسين أن الجمهور سيكون أمام أغنيات تحمل أفكاراً وموسيقى مختلفة

محمد فؤاد يعود بعد 16 عاماً من الغياب

يسجل محمد فؤاد واحدة من أبرز عودات الموسم بعدما أنهى تسجيل ألبومه الجديد، ليعود إلى المنافسة بالألبومات الكاملة بعد غياب امتد 16 عاماً منذ ألبوم “بين إيديك”.

ويتعاون محمد فؤاد في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، من بينهم خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وعمرو الخضري وأحمد أمين ومصطفى رؤوف وماهر صلاح، في محاولة لتقديم تجربة متنوعة تجمع بين خبرته الطويلة وطاقات جيل جديد من صناع الأغنية.

تامر عاشور يقترب من أنتهاء ألبومه

أعلن تامر عاشور انتهاء نحو 90% من ألبومه الجديد الذي لم يكشف عن اسمه بعد، مؤكداً اقتراب موعد طرحه، ويضع عاشور اللمسات الأخيرة على المشروع الذي يضم أغنيات رومانسية وأخرى تحمل طابعاً مختلفاً عما قدمه سابقاً، مع استمرار تعاونه مع عدد من شركاء نجاحاته في الكتابة والتوزيع الموسيقي.

رامي جمال يحدد موعد المنافسة فيما حسم رامي جمال موعد إصدار ألبومه الجديد وحدده في 7 يوليو المقبل، ليدخل المنافسة بـ10 أغنيات جديدة، ويضم الألبوم تعاونات واسعة مع مجموعة من أبرز الأسماء في الساحة الغنائية، بينهم عمرو مصطفى وتامر حسين ونادر حمدي وأمين نبيل وتميم ومصطفى ناصر وفارس فهمي وكريم عبد الوهاب ووسام عبدالمنعم.

محمد عدوية يختار خطة مزدوجة

يكثف محمد عدوية العمل على ألبومه الجديد استعداداً للعودة إلى سوق الغناء خلال صيف 2026، واضعاً اللمسات النهائية على مشروع يتبنى من خلاله خطة إصدار مختلفة تعتمد على تقسيم الأغنيات إلى مرحلتين.

ويفكر محمد عدوية في طرح “ميني ألبوم صيفي” يضم 5 أغنيات، على أن يتبعه “ميني ألبوم” ثان بالعدد نفسه من الأغنيات خلال الشتاء المقبل، في محاولة للحفاظ على حضور متواصل لأعماله الجديدة على مدار العام.

رهانات متنوعة في الصيف

خريطة الألبومات المنتظرة تكشف عن موسم تتقاطع فيه عودة الغائبين مع استمرار حضور النجوم الكبار، وسط رهانات متنوعة على الأصوات والتجارب والتعاونات الجديدة، فهل يسجل صيف 2026 كواحد من أكثر المواسم زخماً على مستوى الإنتاج الغنائي المصري؟

اليوم السابع