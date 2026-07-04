رغم موجة الحر.. لماذا يرفض بعض الأوروبيين مكيفات الهواء؟

ارتبطت موجة الحر القياسية التى شهدتها فرنسا الأسبوع الماضى بوفاة نحو 1000 شخص، معظمهم من كبار السن.

وتُعد مخاطر الحرارة مشكلة تعانى منها أوروبا بأكملها؛ فهى القارة التى تضم أكبر نسبة من كبار السن، كما أنها القارة الأسرع احترارًا فى العالم، وفقًا لما ذكرته «CBS News».

وتسجل القارة أيضًا معدلات وفيات مرتبطة بالحرارة – نسبةً لعدد السكان – تفوق أى منطقة أخرى فى العالم، رغم أنها تشهد عددًا أقل من الأيام الحارة، ووفقاً للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فقد سُجلت أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية مرتبطة بالحرارة فى أوروبا منذ 21 يونيو.

وفى الوقت الذى تُعانى فيه القارة العجوز من ارتفاعات درجات الحرارة، يطالب المسؤولون الأوروبيون بإحداث تغيير، لكنه ليس ذلك النوع الذى قد يبدو بديهيًا، مثل استخدام أجهزة تكييف الهواء، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن تكييف الهواء يُمكن أن يقلل الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 75%، إلا أن حوالى 20% فقط من الأوروبيين يمتلكون أجهزة تكييف فى منازلهم، مقارنة بنحو 90% فى الولايات المتحدة تكييف الهواء.وفى تصريح لشبكة «CBS News»، قالت إينى فاندكاستيل، خبيرة التكيف الحضرى فى الوكالة الأوروبية للبيئة: «بكل صراحة، لا أعتقد أن هذا يجب أن يكون الحل فى أى مكان»، مُضيفة: «أنه حل فورى قد يدعم الفئات الأكثر عرضة للخطر – مثل الموجودين فى المستشفيات – أو يقدم المساعدة على المدى القصير جدًا، لكن على المدى الطويل، فإن تركيب المزيد من أجهزة التكييف يؤدى فعليًا إلى انبعاث المزيد من الحرارة فى بيئتنا، مما يزيد فى الواقع من سرعة الاحترار».

وعلاوة على ذلك، فإن التكلفة أعلى؛ إذ أن أسعار الطاقة فى أوروبا أعلى بكثير منها فى الولايات المتحدة، وبدلًا من ذلك، مولت الحكومات الأوروبية وسائل أخرى لتبريد المدن التاريخية والمكتظة بالسكان، مثل محطات التبريد العامة.

وفى روما، يجرى توزيع تقنيات قابلة للارتداء لمراقبة كبار السن، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عرضة للمخاطر جراء ارتفاع درجات الحرارة؛ غير أن إيطاليا تبنّت أيضًا استخدام أجهزة تكييف الهواء أكثر من غيرها من الدول الأوروبية.

وفقًا للمعهد الوطنى للإحصاء، كانت حوالى 56% من المنازل فى إيطاليا مجهزة بأنظمة تكييف الهواء بحلول عام 2024، كما تستحوذ البلاد على ثلث إجمالى استهلاك الكهرباء المخصص لتكييف الهواء فى الاتحاد الأوروبى، وذلك استناداً إلى بيانات الاتحاد.

وقد أظهر استطلاع حديث أُجرى فى فرنسا أن واحدًا من كل 6 أشخاص أبدى استعداده لتحمل المعاناة من أجل البيئة.

المصري اليوم