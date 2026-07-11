جابر الحرمي: دول الخليج اختارت العقلانية.. وإيران مطالبة بحسن الجوار

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن دول الخليج تتعامل مع التصعيد الحالي في المنطقة بدرجة عالية من العقلانية وضبط النفس، مشيرًا إلى أنها لا تنجر وراء التصعيد أو المشاركة في الرد على الاعتداءات الإيرانية.

وقال الحرمي، خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، إن دول الخليج “تتمتع بضبط النفس بدرجة عالية، وتتعامل بعقلانية في إدارة هذه الأزمة”، بدلًا من الانخراط في مسارات قد تزيد من حدة التوتر، لافتًا إلى أن الاعتداءات الإيرانية طالت مرافق مدنية في كل من الكويت والسعودية.

الشرق القطرية