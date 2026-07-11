آبل تقاضى OpenAI بتهمة سرقة أسرار تجارية.. مواجهة قضائية جديدة

رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد OpenAI، متهمةً إياها بالاستيلاء على أسرار تجارية ومعلومات سرية تتعلق بمنتجات لم تُطرح في الأسواق بعد، في تطور مفاجئ قد يعيد تشكيل العلاقة بين اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا .

وتأتي هذه الخطوة رغم استمرار التعاون بين الشركتين في تقديم مزايا الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة آبل، ما يجعل القضية واحدة من أبرز النزاعات التقنية خلال العام.

اتهامات بسرقة معلومات سرية عبر موظفين سابقين

بحسب الدعوى، تزعم آبل أن OpenAI نفذت عملية منظمة لاستقطاب عدد من موظفيها السابقين العاملين في مجال تطوير الأجهزة، بهدف الحصول على وثائق وبيانات هندسية ومواصفات تقنية تخص منتجات مستقبلية لم تكشف عنها الشركة بعد.

وتؤكد آبل أن المعلومات التي تم الحصول عليها تشمل رسومات هندسية، ومكونات للأجهزة، ومواصفات فنية، ووثائق داخلية تعتبر من أهم أسرارها التجارية، وتتهم OpenAI باستخدام هذه البيانات لتسريع جهودها في تطوير أجهزتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتشير الدعوى بشكل خاص إلى تانج تان، نائب رئيس تصميم المنتجات السابق في آبل والحالي في OpenAI، إضافة إلى المهندس السابق تشانج ليو، الذي تزعم آبل أنه قام قبل مغادرته الشركة بتنزيل ملفات سرية تتضمن معلومات عن مشاريع ومنتجات لم يُعلن عنها بعد.

مطالب آبل وتأثير القضية على مستقبل الشراكة

لا تقتصر مطالب آبل على الحصول على تعويضات مالية، بل تطالب المحكمة بإجبار OpenAI على وقف استخدام أي معلومات يُشتبه في الحصول عليها بصورة غير قانونية، وإتلاف جميع المواد السرية، بل وإعادة تصميم أي أجهزة مستقبلية إذا ثبت اعتمادها على تقنيات أو معلومات مملوكة لآبل.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت لا تزال فيه الشركتان تتعاونان في دمج ChatGPT ضمن منظومة Apple Intelligence، بما في ذلك دعم المساعد Siri بقدرات الذكاء الاصطناعي ، في المقابل تعمل OpenAI على تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي جديدة بعد استحواذها على شركة io Products وانضمام مصمم آبل الشهير جوني آيف إلى مشاريعها، وهو ما يزيد من حساسية النزاع ويضع مستقبل التعاون بين الطرفين أمام علامات استفهام كبيرة.

اليوم السابع